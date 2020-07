L’influencer Chiara Ferragni ha fatto impazzire i suoi ammiratori con uno scatto fotografico nel quale ha “dimenticato” il reggiseno

Chiara Ferragni sono ormai anni che è tra le top influencer di Instagram al mondo. Lei, insieme a suo marito Fedez, hanno saputo farsi apprezzare anche per la loro simpatia e genuinità. Attualmente la ragazza vanta quasi 20 milioni e mezzo di follower su IG.

Gran parte degli scatti sul social, comunque, riguardano il suo lavoro di modella per diversi marchi. Nell’ultimo post ha fatto, però, letteralmente impazzire il pubblico maschile mostrandosi in una mise molto sensuale.

Chiara Ferragni incanta i fan

La Ferragni, seduta su una poltrona e con turbante in testa, ha fatto impazzire i follower per una scollatura profondissima. E non è tutto perché, al di sotto di una veste floreale dai colori giallo, verde e blu, ‘dimentica’ il reggiseno mostrando le sinuose curve del petto.

Per chi non fosse ancora soddisfatto, gambe accavallate e calze a rete che danno ancor più risalto al suo fascino con pochi rivali. Ultimi, ma non per importanza, gli occhi celesti capaci di ammaliare chiunque si soffermi a guardarla.

