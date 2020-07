Bollette di luce e gas, novità in arrivo per il mese di luglio.

L’ultimissimo aggiornamento, firmato dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), è arrivato appena qualche giorno fa.

Bollette di luce e gas, sono attese novità per il mese di luglio. Come riporta Ilsole24ore, è infatti previsto un rialzo del 3.3% per l’elettricità e un calo del 6.7% del metano. Il riferimento basico del primo è di 16.61 centesimi di euro per kilowattora, l’altro è di 60,22 centesimi di euro.

Bollette di luce e gas, le novità per il mese di luglio

La leggera salita – si apprende – è dovuta alle classiche risorse di dispacciamento. Ovvero quei costi che crescono nei periodi caratterizzati da bassi consumi, in cui è doverosa una maggiore “movimentazione” degli impianti del mercato. E le recenti direttive governative, quelle che durante il coronavirus hanno ridotto la domanda elettrica, hanno contribuito ad aumentare appunto il fabbisogno di risorse per il dispacciamento.

Per quanto riguarda invece il gas, il calo reso noto dall’Autorità nasce dalla riduzione generale della spesa per la materia gas naturale pari al -7%. Questa, a sua volta, è dovuta alla discesa della componente strettamente collegata ai costi di approvvigionamento del gas.

