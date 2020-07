Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia gossip del momento, una notizia sussegue un’altra, ma ecco che arriva una conferma scottante: la showgirl argentina ha già una nuova fiamma

Mentre Stefano De Martino era impegnato a smentire le voci sul presunto tradimento a Belen Rodriguez con la conduttrice Alessia Marcuzzi, la showgirl argentina era in giro per Napoli. Alle pendici del Vesuvio, Belen però, non era con il ballerino napoletano, padre di suo figlio Santiago. Tutt’altro.

In abito bianco, come sempre perfetto per il suo corpo sinuoso, era al circolo Rari Nantes di Napoli, sulla scogliera di Santa Lucia, in zona Lungomare. Il motivo della visita, avrebbe a che fare con la nuova fiamma – napoletana – della showgirl argentina.

Belen Rodriguez a Napoli… con la nuova fiamma

Prima una visita a Capri, poi lo Chalet Ciro sul lungomare ed in fine al circolo Rari Nantes di Napoli. Questo è il giro che Belen, insieme ad un gruppo di amici, ha fatto alle pendici del Vesuvio. Il motivo della visita della showgirl argentina, a Partenope, sarebbe – secondo il portale Dagospia – quello del compleanno della sua nuova fiamma.

Si tratta di Gianmaria Antinolfi, noto imprenditore napoletano che ieri sera ha spento 35 candeline. Le storie su Instagram degli amici dei due e di vari ospiti alla festa sembrano parlare chiaro, ma al momento nessuna conferma arriva né da un lato né dall’altro.