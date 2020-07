Il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato all’ospedale di Varese. Ad anticipare la notizia è stato il Gazzettino Padano, secondo cui le condizioni del Senatur non sarebbero gravi

Da ieri sera il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato presso l’ospedale di Varese. Secondo quanto anticipato dal Gazzettino Padano, il Senatur è stato portato al pronto soccorso in ambulanza nella serata di ieri, a causa di un malore improvviso.

Come riporta l’Ansa, il 78enne è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi. Il Senatur rimarrà sotto osservazione per qualche giorno, prima di poter tornare a casa. Non è la prima volta che il fondatore della Lega viene ricoverato a Varese. Era già successo nel 2004 a seguito di un ictus e nel 2019, quando venne portato in rianimazione per un malore a casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riccione, muore annegata: aveva 17 anni

Umberto Bossi, i ricoveri e il ruolo nella Lega

Come anticipato dal Gazzettino Padano, Umberto Bossi è ricoverato all’ospedale di Varese da ieri sera. Il fondatore della Lega avrebbe avuto un malore nella sua abitazione e – come riportato dall’Ansa – sarebbe ora ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. Nel 2004, il Senatur venne ricoverato per un grave Ictus, che lo costrinse a 51 giorni di degenza clinica. Il 14 febbraio 2019 il secondo ricovero a Varese, dopo un altro malore avuto in casa.

Dopo aver fondato la Lega nel 1989, Bossi rassegnò le dimissioni da segretario del partito nel 2012. La causa fu uno scandalo che scoppiò in quell’anno, secondo il quale la sua famiglia avrebbe detratto diversi fondi dalle casse del partito a favore della sua famiglia. Rimane comunque Presidente a vita della Lega, pur ricoprendo un ruolo maggiormente marginale rispetto a prima.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Conte: ex studentessa ci prova, ma lui la gela con una frase – VIDEO