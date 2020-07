La città di Taranto invasa dalle polveri dell’ex Ilva che il forte vento ha spostato sulla città, il video del disastro ambientale

Un video diffuso dall’associazione ambientalista Giustizia per Taranto, mostra la città completamente invasa dalle polveri provenienti dallo stabilimento ex Ilva trasportate dal forte vento. A farne maggiormente le spese è stato il quartiere Tamburi che è la zona della città più vicina alla fabbrica siderurgica. Secondo le associazioni ambientaliste la cappa che avvolge Taranto è nata dai parchi minerali dello stabilimento ArcelorMittal. Lo scopo di Giustizia per Taranto, motivo per cui ha diffuso il video, è quello di evidenziare quanto sia inutile aver semplicemente coperto i parchi minerali. “Queste polveri che provengono dal più bell’impianto d’Europa – hanno affermato le associazioni ambientaliste – non si fermeranno al quartiere Tamburi ma arriveranno lontano“. Secondo gli attivisti con l’episodio che si è verificato oggi si sono addirittura “dimezzate le aspettative di vita dei tarantini“.

Le denunce delle associazioni che si battono contro l’ex Ilva

Antonio Lenti, membro del movimento “Tamburi combattenti” ha sottolineato che la presenza della nube di polvere da cui il quartiere di Taranto è avvolta non è nient’altro che la dimostrazione di quanto “le coperture dei parchi minerali non servano“. La madre di un 15enne morto nel gennaio del 2019 per un sarcoma dei tessuti molli, Carla Luccarelli dell’associazione GiorgioForever ha dichiarato che “il minerale vola seguendo la velocità del vento, in poco coprirà terreni e sopratutto i polmoni di grandi e piccoli“. Un dramma che da anni vivono gli abitanti di Taranto costretti a vivere le ricadute della convivenza con l’ex stabilimento Ilva ritenuto responsabile di una percentuale anomala nella zona circostante di malattie spesso mortali.

