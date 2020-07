Sub ucciso da uno squalo in Australia: è la quarta volta che succede in questo 2020. L’uomo, un 36enne, si era immerso per effettuare pesca subacquea al largo della costa orientale. Poi l’incrocio fatale…

Attaccato e ucciso da uno squalo. E’ successo a Brisbane, capitale del Qeensland, in Australia. La notizia è riportata dall’ANSA. Si tratta di un 36enne, il quale si era avventurato al largo della costa orientale per effettuare pesca subacquea.

All’improvviso, nella quiete generale, l’attacco choc per il più classico dei film horror. L’uomo è stato morso a una gamba nelle acque antistanti Fraser Island, una delle più note località turistiche del Paese. Malgrado ciò, è riuscito anche ad arrivare a riva ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sub ucciso uno squalo: è il quarto episodio in Australia

Inutili i soccorso di un’infermiera e di un medico accorsi sul posto ancor prima che giungesse l’ambulanza. L’uomo è morto per le ferite riportate e l’eccessivo sangue perso. Intanto è allarme nella zona, perché questo è il quarto episodio mortale in questo 2020.

Ci sarebbe una spiegazione però alla base di queste incursioni. Secondo quanto infatti riferito da Daryl McPhee, esperto in materia e professore della Bond University, la località è “luogo chiave di riproduzione per i pesci migratori”, il quale attirano inevitabilmente gli squali.

“Non è una, quindi, sorpresa che qualcuno sia stato aggredito, piuttosto sorprende piuttosto che ci sia più di qualcuno che vi si immerga”, ha aggiunto. L’ultimissimo episodio è avvenuto un mese fa dove un surfista di 60 anni è morto sbranato da uno squalo di tre metri. Ora è massima allerta nella località.