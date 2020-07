Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono la – non più – coppia chiacchierata del momento e sul loro conto appaiono rumors sempre più insistenti e sconvolgenti

E’ noto a tutti che Stefano De Martino, showman napoletano e Belen Rodriguez, showgirl argentina si siano lasciati. La coppia ha avuto un figlio nel 2013, Santiago, che è attualmente insieme alla bellissima mamma. Subito post lockdown, la coppia ha preso due strade diverse: Stefano è tornato a Napoli per le riprese di Made in Sud, Belen è rimasta con la sua famiglia e suo figlio a Milano.

Non appena i fan hanno cominciato ad annusare che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, i primi rumors sono impazzati sul web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Francesco Totti in vacanza con la famiglia: un dettaglio sorprende i fan

Stefano De Martino, la donna con cui ha tradito Belen

Inutile dire che i rumors sono stati vari, in un primo momento si pensava che Stefano fosse stanco della costante invadenza della famiglia Rodriguez, ma poi sono spuntate varie storie di tradimenti. Inizialmente si vociferava di un ritorno di fiamma con la cantante di Amici, Emma Marrone. Tuttavia questo rumor non ha avuto tanto adito, non è stato neppure smentito.

Il portale Dagospia, però, ha lanciato una nuova bomba. Dietro la separazione tra Stefano e Belen, ci sarebbe un presunto tradimento con la conduttrice romana Alessia Marcuzzi. Il web è impazzito alla notizia, tanto che il ballerino napoletano ha dovuto mettere una pezza al gossip. Infatti, Stefano De Martino ha prontamente risposto alle voci sostenendo di aver telefonato Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi – due grandi amici, ammette il ballerino – per farsi una grossa e grassa risata tutti insieme. Insomma, lo showman napoletano ha smentito alla grande tutte le voci sul suo conto.