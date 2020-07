Sperlonga, tromba marina distrugge uno stabilimento: ingenti danni per gli operatori del settore balneare. Fortunatamente la città è stata schivata

Che non sia un’annata facile per gli operatori balneari lo si era ampiamente capito da tempo. Le regole restrittive per contenere i casi di infezione da coronavirus cozzano con gli interessi economici degli stabilimenti sull’arenile. Distanziamento, turnazioni orarie e sanificazione costante, sono un costo che non tutti riescono a sostenere, oltre che un problema per la fruizione dei clienti. Se a tutto questo si aggiunge anche l’emergenza meteo, il quadro rischia di diventare catastrofico.

E’ quello che è successo a Sperlonga, sul litorale laziale, dove questa mattina una tromba marina ha letteralmente distrutto uno stabilimento.

Sperlonga, tromba marina distrugge uno stabilimento

Dopo i danni riportati nelle ore scorse dalle strutture balneari a Maccarese, vicino Roma, ad avere la peggio questa volta è stato “L’Oasi“, un bagno a Sperlonga. La tromba marina, ovvero un vortice di vento e acqua che si genera dal mare durante un temporale, ha spazzato via lettini e ombrelloni, lasciando solo detriti alle spalle.

Il vortice ha sfiorato il lido “La Peonia”, fortunatamente privo di danni, e si è accanito sul confinante, appunto “L’Oasi“. La tempesta non ha interessato il centro abitato del piccolo borgo laziale, in provincia di Latina. Gli operatori degli stabilimenti adiacenti sono accorsi per dare una mano al proprietario, costretto a rimettere insieme i pezzi della sua attrezzatura. I danni causati sono particolarmente ingenti.

Pazzesche le immagini condivise su Facebook, che mostrano la forza distruttrice dell’evento atmosferico, al momento di toccare terra.

