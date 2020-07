Si continua, purtroppo, a parlare di pedopornografia con diversi arresti in 15 regioni. Continua su internet lo scambio di immagini che ritraggono minori.

Continuano le operazioni della polizia postale contro la pedopornografia. Continua a tenere banco il tema, ancora di più nell’era dei social, con applicazioni come Telegram che stanno favorendo la crescita del fenomeno.

Così la polizia che agisce nel mondo di internet sta lavorando per tracciare una fitta rete di pedofili, che si aggira nel web. Il materiale scambiato da questa rete criminale, avveniva su una nota piattaforma di messaggistica. Così dopo diverse verifiche, la polizia ha deciso di mettere un freno ad un fenomeno in continua cresciata. Andiamo quindi a vedere l’operazione della Polizia Postale, che questa mattina ha annunciato diversi arresti in 15 regioni italiane.

Pedopornografia, arresti in 15 regioni: l’operazione della Polizia Postale

Questa mattina il nucleo di Polizia dell comunicazione ha compiuto 50 perquisizioni ed arresti in 15 regioni. Gli arrestati sono imputati di detenzione, diffusione ed in alcuni casi addirittura di produzione di materiale pornografico. Sono diversi i file raccapriccianti sequestrati dalla polizia di abusi su minori e pratiche di sadismo. La cosa più raccapricciante è l’abuso di diversi neonati, il tutto scoperto sempre dal nucleo di Polizia Postale nazionale.

A lavorare sul caso sono circa 200 gli investigatori del Centro di Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia delle comunicazioni di Torino. Si tratta dell’operazione di contrasto alla pedopornografia più grande degli ultimi dieci anni.

L’indagine è avvenuta compiendo dei veri e propri pedinamenti online da parte della Polizia, che è riuscita ad incastrare i pedofili. Dopo i pedinamenti, la polizia è risucita a risalire alla carta d’identità dei malviventi anche analizzando i nickname di pedofili del web. Così una volta portati allo scoperto, i poliziotti sono riusciti a compiere i diversi arresti nelle regioni italiane.

L.P.

