In occasione dell’inaugurazione del Cinema America a Trastevere, si è presentato a sorpresa anche il premier Conte, che ha assistito alla proiezione del film seduto a terra

Nella serata di ieri, è andata in scena l’inaugurazione del Cinema America. In occasione della prima stagionale in piazza San Cosimato, si è presentato un ospite d’eccezione: il premier Giuseppe Conte con la sua compagna. Il presidente del Consiglio ha voluto fare una sorpresa ai ragazzi che hanno organizzato il tutto.

Tantissimi i selfie e gli applausi a lui rivolti, per la vicinanza mostrata nei confronti dell’associazione “Piccolo America“. Valerio Carocci, presidente dell’organizzazione, ha voluto ringraziare personalmente Conte, donandogli poi l’iconica maglia bordeaux. Dopo il bagno di folla, il premier si è seduto per terra e ha assistito alla proiezione della pellicola nel cuore di Trastevere. Al termine, poco prima di lasciare la piazza, ha salutato nuovamente tutti i presenti.

Roma, Conte presente all’inaugurazione del Cinema America: “Ringrazio i ragazzi”

Presente all’inaugurazione del Cinema America a piazza San Cosimato, il premier Giuseppe Conte ha voluto mostrare il proprio supporto ad un’iniziativa lodevole portata avanti dall’associazione “Piccolo America”. Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, poi, il presidente del Consiglio ha mostrato alcune foto della serata, dedicando alcune parole agli organizzatori del tutto.

“Ieri sono stato presente alla prima serata del Cinema in Piazza, a Trastevere” si legge nel post: “Ringrazio tutti i ragazzi del Piccolo America, che dimostrano passione e determinazione in un periodo così complesso e delicato per tutti“.

