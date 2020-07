Vicino Riccione, una giovanissima ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta annegata. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto.

È stata ritrovata morta questa mattina in spiaggia, in un luogo vicino al Porto di Riccione. La vittima aveva 17 anni ed era di origine brasiliane. Gli inquirenti hanno già stabilito che è morta per annegamento. Dopo il ritrovamento del corpo, immediato è stato l’arrivo dei carabinieri di Riccione. Secondo una prima ricostruzione svolta dalle forze dell’ordine, la ragazza ha passato la notte insieme a un gruppo di suoi amici, fino a quando è spartita improvvisamente. Per il momento su questa vicenda non si sa altro e le indagini sono ancora in corso.

Zona Riccione-Misano: già il mese scorso si era sfiorata la tragedia

A maggio del mese scorso, un ragazzo di 21 ha tentato il suicidio gettandosi in mare a Misano Adriatico. L’allarme è stato dato alcuni passanti che lo hanno visto gettarsi in acqua completamente nudo nelle acque di Porto Verde. Sembra inoltre che il 21enne fosse anche ubriaco al momento del tuffo.

A prestargli subito soccorso è stato un giovane albanese, che si è subito tuffato per aiutarlo nonostante i divieti anti-Covid. Subito dopo sono arrivate le forze dell’ordine che sono riuscite a riportare il giovane a riva.

Sembra che però questi, subito dopo il suo salvataggio, abbia opposto resistenza, insultando e cercando di aggredire i militari. Alla fine è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale Infermi per un principio di ipotermia.

Adesso il ragazzo risulta indagato per resistenza a pubblico ufficiale.

