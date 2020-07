La NASA ha progettato Pulse, una collana anti-Covid che emettendo una vibrazione avverte quando si è sul punto di toccarsi il viso impedendolo

Una delle precauzioni da seguire per evitare di contagiarsi con il Covid è quella di evitare di toccarsi il viso ed è per questo che la NASA ha inventato Pulse, una collana che avvisa mentre si sta per compiere il gesto imprudente. Un progetto che l’ente americano ha dato la possibilità di visionare attraverso un video per realizzarne una versione “fai da te”. In sostanza la collana è costituita da un sensore di prossimità che la fa vibrare quando le dita si avvicinano al volto. La vibrazione aumenta man mano che la distanza diminuisce per avvisare così chi sta indossando Pulse. La collana in pratica usa lo stesso dispositivo che viene usato dai braccialetti che devono indossare i carcerati. In quel caso però la vibrazione si innesca nel momento in cui chi lo indossa si allontana dal perimetro.

LEGGI ANCHE -> Nasa, lancio dell’elicottero Ingenuity su Marte: la missione rivoluzionaria

L’utilizzo di Pulse negli Stati Uniti

La collana Pulse potrebbe essere di grande utilità sopratutto negli USA dove il numero di contagi è fermo ad una soglia altissima. Infatti anche se in diversi Stati ci sono normative ancora molto stringenti per cercare di contenere l’epidemia da Covid l’automatismo di toccarsi il viso è difficilmente controllabile. Toccare naso e bocca, nel caso in cui si siano maneggiate superfici contaminate, aumenta infatti in modo esponenziale il rischio di contagiarsi con il virus. Allo stesso modo, un asintomatico potrebbe traferire ovunque il Covid dopo essersi toccato il volto. Ecco perché la NASA ha reso pubblico il progetto di Pulse che può essere costruita acquistando pochi semplici oggetti reperibili in qualsiasi ferramenta ad un costo medio di 5 euro.

LEGGI ANCHE -> NASA, suggestivo timelapse del Sole: 10 anni in un’ora Video

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24