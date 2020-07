Nelle prime ore del mattino, l’Eurocargo Grimaldi si è incagliato all’ingresso del porto di Olbia. I rimorchiatori al Molo Cocciani sono al lavoro per spostare la nave

Un brutto incidente è avvenuto questa mattina all’ingresso del porto di Olbia. Come riportato da Adnkronos, l’Eurocargo Valencia della Grimaldi Lines si è incagliato nell’area tra Cala Saccaia e i filari di cozze. La corsa della nave, proveniente da Livorno, si è conclusa questa mattina all’alba.

Ancora da capire le cause che hanno portato all’incagliamento della nave cargo. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di un banco di sabbia davanti al molo Cocciani. Già nel 2014, un’altra nave della Tirrenia ebbe la stessa sorte. Un’altra teoria sarebbe quella del motore in avaria, che avrebbe complicato la manovra della Eurocargo Grimaldi.

Olbia, Eurocargo Grimaldi incagliato: le operazioni di soccorso

Non è stato un bel risveglio per gli allevatori di cozze ad Olbia, che si sono visti distruggere completamente le loro filari. L’Eurocargo Valencia della Grimaldi Lines si è incagliato all’ingresso del porto, devastando gli allevamenti. Secondo quanto riportato da lanuovasardegna.it, sarebbero almeno quattro gli allevatori colpiti. “Si tratta di danni milionari” commenta Ivan Giua, uno di loro: “È tutto distrutto, una produzione che era pronta ad essere venduta nei prossimi mesi“.

Intanto, sul posto sono al momento in atto diverse operazioni di soccorso per rimuovere la nave cargo e trainarla al largo. Dopo un primo tentativo fallito, il rimorchiatore Moby ‘Mascalzone Scatenato’ attende i rinforzi con un altro mezzo gemello. Stando alle prime informazioni raccolte, l’Eurocargo avrebbe dovuto ormeggiare circa 3 ore nel porto di Olbia, per poi ripartire intorno alle 7 di mattina.

