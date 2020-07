A tre mesi dal lockdown, l’inghilterra ha deciso di permettere ai pub ed altri locali di riaprire per tentare di rilanciare l’economia.

Una scelta molto forte quella del governo inglese guidato da Boris Johnson che ha deciso, a tre mesi dal lockdwon, di riaprire i pub al pubblico. Questa mossa fa parte di un piano governativo più strutturato che proverà a far riaprire gradualmente ristoranti, cinema, musei e molto altro. Lo scopo è quello di rilanciare l’economia, e in particolare il settore del turismo, il più danneggiato dalla crisi innescata dal coronavirus.

Un provvedimento che naturalmente è stato accolto con entusiasmo e sollievo dagli addetti ai lavori. Clive Watson, fondatore di City Pub Group, ha dichiarato infatti che per lui si tratta di un giorno storico per loro industria. La chiusura forzata dell’attività ha messo in ginocchio molti settori del paese, e i pub sono stati tra quelli che ne hanno risentito di più.

Adesso la speranza è che più dell’80 per cento dei 28mila pub inglesi possano tornare a lavorare. Secondo alcuni esperti però, potrebbe volerci più di un anno affinché le cose tornino davvero alla normalità.

Inghilterra, riapertura Pub a tre mesi dal lockdown: ma non tutti lo faranno

Alcuni locali inoltre hanno deciso comunque di non riaprire questo sabato. Preferiscono infatti continuare ad osservare la situazione e vedere come la gente reagirà a questa ritrovata libertà di potersi sedere in un luogo a consumare degli alcolici.

Un grande segnale di ritorno alla normalità per l’Inghilterra, che fino a questo momento ha registrato purtroppo circa 44 mila morti a causa del coronavirus. In Irlanda del Nord invece, la riapertura dei locali era già stata consentita nella giornata di ieri.

