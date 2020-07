Naike Rivelli ha pubblicato un video incandescente sui social network che sta scatenando una vera e propria bufera. In tantissimi, infatti, si sono divisi.

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, è senza dubbio una delle personalità più frizzantine e pazzesche dei social networks. La ragazza, infatti, non ha peli sulla lingua e attacca tutto e tutti senza farsi mai dei problemi. Non solo, convinta della sua filosofia e del suo modo di vedere il mondo, la ragazza cerca anche di diffondere le proprie idee e la propria visione della realtà. Spesso in modo poco ortodosso.

Pochissimi minuti fa la bellissima e curiosissima donna italiana ha pubblicato un video che sta facendo il giro del web. Come si vede, la ragazza indossa degli abiti piuttosto succinti che lei definisce “il classico vestito da influencer“. E infatti il suo scopo è proprio quello di prendere in giro le ragazze che si vestono così sui social network, per attirare followers.

E non solo, anche le ragazze che, a detta sua, sono colpevoli di vestirsi in maniera troppo appariscente mentre camminano per strada. Insomma, messaggi contrastanti, detti in modo particolare e poco ortodosso. Ed è già enorme polemica sui social, con tantissimi commenti sotto il post di Naike Rivelli. Alcuni appoggiano la sua visione, ritenendola almeno onesta con sé stessa. Alti invece ne sottolineano la volgarità e le contraddizioni di fondo. Qualcuno, invece, si limita a are degli apprezzamenti coloriti dopo quanto visto. In basso il video integrale.

