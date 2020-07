L’ultimo match del sabato di Serie A, vede protagonista la Lazio contro il Milan. Andiamo a vedere dove seguire il match in tv e streaming.

Il sabato di Serie A si chiude con il match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Milan. Due compagini con due obiettivi ben differenti, da una parte i biancocelesti provano a rincorrere il sogno scudetto, dall’altra il Milan proverà a conquistare punti preziosi per un piazzamento in Europa League.

Partiamo dai padroni di casa. Infatti la Lazio nelle ultime tre partite ha conquistato due vittorie ed una sconfitta. Le vittorie sono arrivate dopo la cocente sconfitta contro la super Atalanta di Gasperini. I biancocelesti, nonostante i sei punti conquistati, sembrano in grande affanno, con le vittorie contro Fiorentina e Torino avvenute in rimonta. Adesso Inzaghi si trova davanti un match importantissimo per la corsa scudetto, quello contro il Milan.

Proprio in casa Milan si respira grande ottimismo, dopo il pareggio in extremis contro la Spal. Infatti nei tre match dal ritorno in campo, i rossoneri hanno ottenuto due vittorie ed un pareggio, crescendo sia dal punto di vista del gioco, sia sotto il punto di vista caratteriale. Infatti i diavoli si stanno aggrappando ad un Ante Rebic riscoperto goleador. Con una vittoria, il Milan riuscirebbe in un momentaneo sorpasso nei confronti del Napoli, agguantando il sesto posto.

Lazio Milan, dove vedere la partita: Sky o Dazn?

Il match tra Lazio e Milan sarà trasmesso in diretta streaming dalla piattaforma tedesca Dazn. Come sempre, il servizio streaming sarà offerto non solo su tablet, smartphone, pc e notebook, ma anche sulle moderne Smart Tv. Infatti per accedere al match basterà scaricare l’applicazione.

La partita sarà visibile anche in tv grazie al decoder SkyQ. Infatti per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Sky-Dazn, il match sarà disponibile anche sul canale Dazn1.

Ricordiamo che la piattaforma tedesca mette a disposizione dei nuovi utenti, un mese di prova gratuito. Per accedere al mese di prova, basterà registrarsi con i propri dati personali. Così facendo, anche il match tra Lazio e Milan sarà visibile in diretta streaming gratuito. Al termine del mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’offerta a 9,99€ al mese.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !