La 30esima giornata di campionato si apre con il “derby della Mole” tra Juventus e Torino. Andiamo a vedere dove assistere al match in tv e streaming.

Torna in campo la Juventus di Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. I bianconeri sono pronti ad affrontare il Torino nello storico Derby della Mole. Un match in cui le due comapgini lottano per due obiettivi diversi. Da una parte i bianconeri, pronti a portarsi nuovamente a sette lunghezze dalla Lazio, dall’altra il Torino che cerca punti preziosi per chiudere il discorso salvezza.

Partiamo dai ragazzi di Maurizio Sarri. I bianconeri, infatti, stanno volando in Serie A. Trascinati dal duo CR7-Dybala, i bianconeri hanno ritrovato la serenità con tre vittorie in altrettanti match. Una vittoria nel derby sarebbe fondamentale per mettere ulteriore pressione sulla Lazio. Infatti i biancocelesti, alle 21:45 se la vedranno con il Milan, match da affrontare senza Immobile e Caicedo, entrambi squalificati.

Dall’altra parte un Torino in piena difficoltà. I granata, dal ritorno in campo, hanno collezionato solamente tre punti in tre match. La panchina di Longo adesso scotta, infatti solamente sei lunghezze dividono i granata dal terz’ultimo posto. Ancora una volta il Torino si affiderà a capitan Belotti per cercare punti preziosi per la salvezza.

Juventus Torino, dove seguire il match: Sky o DAZN?

Il primo match della 30esima giornata di Serie A sarà trasmesso da Sky. La televisione di Rupert Murdoch affiderà al canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) la diretta del match. Ovviamente prima del match ci sarà un ampio pre-partita dagli studi Sky.

Per tutti gli abbonati alla pay-tv, il match potrà essere seguito in streaming gratuito anche sulla piattaforma Sky-Go. Infatti Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming a tutti gli abbonati che non potranno assistere al match da casa. Infatti Sky-Go è compatibile per tutti i dispositivi: dallo smartphone al tablet, fino alla Smart Tv.

Invece per coloro che non hanno l’abbonamento a Sky, sarà possibile assistere al match gratuitamente attraverso il mese di prova gratuito offerto da Now Tv. Per sfruttare l’offerta, basterà registrarsi alla piattaforma streaming affiliata a Sky. Terminato il mese di prova, l’utente sarà libero di attivare o meno l’offerta di Now Tv pagando 9,99€ al mese.

