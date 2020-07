Juventus-Torino 4-1: highlights, voti e tabellino del big match della ventinovesima giornata di Serie A

Un orario senza dubbio molto particolare per il Derby della Mole, che è iniziato alle 17.15 di questo caldo sabato 4 luglio 2020. Il derby è sempre un derby e come diceva qualcuno “I derby non si giocano, si vincono”. Ecco cosa è successo durante la gara tra le due squadre di Torino: i granata e la Juventus di Maurizio Sarri.

Non ci mette molto la Juventus di Sarri, che dopo una manciata di minuti manda in gol il solito Dybala al 3′. Il mancino argentino salta degli avversari con un dribbling funambolico e poi tira verso Sirigu. Una deviazione velenosa non aiuta il portiere italiano, che può solo stare a vedere la sfera insaccarsi lontano da lui.

Al 29′ è Cuadrado a portare i suoi ulteriormente in vantaggio con un gol interessantissimo. Ronaldo porta la difesa su di sé e poi serve il colombiano. L’esterno dribbla Lyanco e tira ad incrociare, mettendola dentro.

Prima della fine del primo tempo il Torino guadagna un calcio di rigore. Sul dischetto Andrea Belotti, che con un tiro preciso e potente spiazza Buffon battendolo con freddezza.

Nella ripresa ancora Juventus, con CR7 che trova il primo gol da punizione diretta. Il portoghese si incarica di un tiro e dalla distanza la mette nel sette. Sirigu ci prova con la mano di richiamo, ma la sfera è ormai già dentro.

Poco prima del finale della gara la Juventus mette un cross importante dalla fascia e a quel punto è Torino a farsi male. Djidji la mette da solo in porta.

Juventus-Torino 3-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6, Danilo 6, Bonucci 6.5, de Ligt 6, Cuadrado 7, Rabiot 6, Pjanic 5.5 (Matuidi 6), Bentancur 6.5, Ronaldo 8, Dybala 7, Bernardeschi 5 (Douglas Costa 7).

TORINO (3-5-2): Sirigu 6, Izzo 6, Lyanco 4.5, Bremer 5.5 (Djidji 4.5), De Silvestri 5.5, Lukic 6, Meite 5.5, Aina 6, Berenguer 5.5 (Millico 6), Belotti 6, Verdi 5.

MARCATORI: Dybala 3′, Cuadrado 39, Belotti (Rigore, 46′), Ronaldo 61′, Djidji (Autogol, 87′)

AMMONITI: Bonucci, Pjanic, de Ligt, Izzo, Aina, Dybala

ESPULSI: