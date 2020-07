Israele, l’Onu ha sospeso due dipendenti, sorpresi a fare sesso all’interno dell’auto istituzionale: ad incastrarli un video pubblicato sul web.

Congedo non retribuito: questa la decisione presa dall’Onu per i due dipendenti sorpresi a fare sesso all’interno dell’auto istituzionale. Come riporta Repubblica, ad incastrare i due dipendenti è stato un video, registrato e poi pubblicato su Youtube, nel quale si intravede un uomo con camicia bianca e una donna, con top e mini rossa, seduti sui sedili posteriori.

L’inchiesta delle Nazioni Unite, partita a seguito della visione del video, è riuscita a individuare i responsabili dell’azione: si tratta, come leggiamo dalla fonte, di due membri della supervisione dell’armistizio di tregua, tra le missioni di peacekeeping più antiche dell’organizzazione.

Israele, Onu: sospensione non retribuita per i due dipendenti

A prender parola sulla delicatissima questione che ha coinvolto i due membri Onu è stato Stéphane Dujarric, il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite. Dujarric ha rilasciato le sue dichiarazioni alla Bbc, mettendo in risalto la gravità del gesto. L’Onu, infatti, come ha dichiarato il portavoce, è rimasta profondamente scioccata da quanto accaduto. Le immagini restituite dal video, tra l’altro, sono risultate particolarmente turbanti, tanto da far prendere all’organizzazione la drastica scelta.

I due membri, come Dujarric stesso ha fatto sapere, non hanno rispettato gli standard di condotta e la scelta di mandare in congedo non retribuito i due responsabili si è dimostrata strettamente necessaria.

L’organizzazione presso cui i due dipendenti prestano servizio, con sede in Israele, risale alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso. In particolar modo, l’UNTSO si occupa di vigilare sulle alture del Golan (altopiano montuoso tra Israele, Siria, Libano e Giordania) e sul canale di Suez.

F.A.