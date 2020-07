Una vacanza in Abruzzo tranquilla per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la sua famiglia: Ilary Blasi, Chanel e Cristian. Un dettaglio curioso non sfugge ai fan

Meritato relax per il numero 10 ed eterno capitano della Roma, Francesco Totti e la sua famiglia. ‘Er pupone’, insieme a sua moglie Ilary Blasi ed i loro figli Cristian e Chanel hanno approfittato delle belle e calde giornate estive per un’escursione in Abruzzo. Soltanto la piccola Isabel di 4 anni è assente nella foto, ma la famiglia si mostra sorridente ed al fresco in una splendida giornata.

Cristian e Chanel, rispettivamente 14 e 13 anni, hanno fatto esplodere una serie di commenti sul loro conto sotto la foto pubblicata dal padre su Instagram.

Francesco Totti e la foto in famiglia: il dettaglio che ha creato scalpore

“Una giornata in montagna” è la didascalia della foto che ritrae una famiglia Totti – quasi – al completo e sorridente. Ma i fan, sempre molto attenti, notano un dettaglio divertente. “France’ ma quanto sono alti i tuoi figli?” centinaia di commenti con questa domanda ed in effetti sembra proprio che i due stiano superando il papà. Infatti, Cristian e Chanel sembrano alti più o meno quanto Francesco – 1,80 m – un’altezza rilevante se si pensa alla giovane età dei due.

Oltre questo dettaglio particolarmente simpatico, in molti si chiedono se Francesco abbia ritrovato il suo Rolex. E’ infatti noto il suo annuncio in cui dice di aver perso un orologio dal grosso valore affettivo, più che economico: all’interno del quadrante ci sono le due ‘C’ dedicate appunto ai suoi figli.

