Si sono appena concluse le qualifiche per il primo GP di Formula 1 di questa stagione in Austria. Pole position per Bottas, solo settimo Leclerc

Finalmente ci siamo! La Formula 1 è pronta a ripartire con il primo GP dell’anno in programma a Spielberg, in Austria. Proprio pochi istanti fa si sono concluse le prime qualifiche stagionali per i piloti, che si sono dati battaglia in pista per registrare il miglior tempo.

Come da premesse, non sono di certo mancate le sorprese. A guadagnarsi la pole position è stato Valtteri Bottas, che per soli 12 millesimi ha fatto meglio del compagno di scuderia Lewis Hamilton. Molto male la Ferrari, con Charles Leclerc che partirà settimo e Sebastian Vettel – clamorosamente fuori al Q2 – che scatterà dall’undicesima posizione. Bene Verstappen, che si è guadagnato il terzo posto in griglia di partenza con la RedBull. Seguono Norris e Albon, rispettivamente alla quarta e quinta posizione.

