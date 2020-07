Bere almeno due litri d’acqua al giorno è la quantità minima che tutti dovremmo assumere ma con l’estate il fabbisogno aumenta

Ormai tutti sanno che è indispensabile bere almeno due litri di acqua al giorno ma, con l’arrivo dell’estate e con l’aumento delle temperature, il fabbisogno aumenta in modo proporzionale. Assumere le giuste quantità di acqua per permettere all’organismo un corretto ricambio idrico è un’abitudine essenziale in quanto il 70% del nostro corpo è formato, attraverso varie forme, appunto di acqua. In estate, quando le temperature aumentano, il nostro organismo è portato verso una maggiore traspirazione e quindi a perdere una maggiore quantità di liquidi. Se non si corre ai rimedi, gli effetti della disidratazione possono far nascere sintomi anche gravi come ipotensione e malessere generalizzato. Inoltre insieme ad una sensazione di svenimento si possono verificare anche abbassamenti dell’attenzione e delle facoltà cognitive in generale.

Quanta acqua bisogna bere in estate

Come accade per tutti gli alimenti, anche la giusta quantità d’acqua da assumere varia in base a età, peso ed altezza. In linea di massima le donne dovrebbero bere, a prescindere dalla stagione, due litri di acqua al giorno mentre gli uomini hanno un fabbisogno di due litri e mezzo. In estate la necessità di assumere acqua cresce ma per definirne le quantità bisogna considerare che è legata anche al tipo di dieta che si segue. L’acqua infatti può essere assunta anche attraverso altre fonti come la frutta e la verdura. Quello che è fondamentale ricordare è di fare attenzione a non aspettare di sentire sete per idratarsi. Tale stimolo infatti si abbassa ulteriormente se l’abitudine a bere acqua è già bassa. Volendo quantificare, per una corretta idratazione nei mesi estivi si può consigliare di bere almeno dagli 8 ai 10 bicchieri d’acqua al giorno.

