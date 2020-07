Esonero in Serie A, rischia di cadere una testa importante in questo rush finale. Trema fortemente, infatti, la panchina di una big. Decisiva questa settimana: senza risultati, potrebbe esserci il ribaltone.

Dentro Ralf Rangnick e fuori Stefano Pioli. Da subito. A riferirlo è Il Giornale oggi in edicola. Secondo il quotidiano, infatti, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena in casa Milan. Ovvero un immediato avvicendamento in panchina, col cambio programmato per l’estate che potrebbe prendere subito corpo.

Esonero in Serie A, rischia Pioli?

La proprietà, infatti, ha disperatamente bisogno di centrare l’Europa League per questioni di budget e visibilità internazionale. E pur di farlo la proprietà sarebbe pronta a giocarsi questa mossa disperata, qualora ci fosse un tracollo rossonero nel trittico di fuoco che attende il Diavolo nei prossimi 9 giorni.

Il pareggio di Ferrara avrebbe inquietato non poco Elliott, proprio perché c’erano tutti i presupposti per un’accelerata per l’obiettivo. La squadra di Pioli ha invece pareggiato in extremis contro l’ultima in classifica, malgrado la superiorità numerica. Il timore nei piani alti, adesso, è che i recenti successi contro Lecce e Roma siano stati solo un’illusione.

Potrebbe interessarti anche —-> Tutto vero: Daniele De Rossi su una panchina di serie A

A peggiorare la situazione ora c’è anche un calendario tutto in salita. Si parte stasera contro la Lazio all’Olimpico, poi seguiranno i big match contro Juventus e Napoli. Senza scossoni in questi nove giorni di fuoco – assicura il giornale – potrebbe scattare l’esonero del 54enne emiliano. E a quel punto partirebbe da subito l’era tedesca.