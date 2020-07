Epic Games Store ha appena pubblicato i titoli che saranno gratis la prossima settimana. Ben tre sono i videogames che saranno presto gratuiti per tutti.

Epic Games Store è una piattaforma di vendita di videogames che ha fatto il suo esordio assoluto il 6 dicembre 2018. Da diversi mesi la piattaforma è al centro delle attenzione da parte di tantissimi utenti, dato che l’offerta è molto interessata. I prezzi sono abbastanza vantaggiosi e le offerte dei videogames piuttosto convenienti. E gli sviluppatori di videogiochi sono d’accordo, dato che la percentuale di guadagni che la piattaforma promette è alta rispetto alla concorrenza. Steam, Gog Games, Microsoft e non solo danno un margine minore a chi decide di mettere i propri giochi sulla propria piattaforma. Per questo motivo sempre più volte gli sviluppatori decidono di rilasciare i propri prodotti in esclusiva temporanea, di solito un anno, sul loro store ufficiale. Poi si aprono a Steam e alle altre piattaforme di vendita online.

Epic Games Store, ecco i 3 giochi gratis della prossima settimana

Epic Games Store ha appena pubblicato la lista dei giochi che saranno gratuiti la settimana prossima:

Killing Floor 2. Gioco violento, sparatutto in prima persona che non lesina sugli effetti gore a schermo. Il giocatore dovrà affrontare ondate di nemici continue, solo alcuni umani. Ecco diversi minuti di gameplay.



Lifeless Planet. Un viaggio che è quasi più uno scavare dentro se stessi. Il protagonista è un’astronauta in esplorazione, che troverà dei resti di un paese comunista su un mondo senza vita. O quasi. Di seguito il video ufficiale col gameplay del gioco.

The Escapists 2. Una grafica vecchi stile per un’idea nuova e controversa. Dovrete cercare di fare tutto quello che è in vostro potere per sfuggire dai carceri più blindati del mondo. E non solo. Di seguito il video.