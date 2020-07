Continua a far paura il Coronavirus negli Usa. Infatti il paese più potente al mondo ha fatto registrare un nuovo record negativo: 57mila contagi in 24 ore.

Non c’è pace per gli Stati Uniti d’America. Infatti il paese governato da Trump rischia di cadere nuovamente in un lungo e dannoso lockdown. Proprio il presidente degli Usa non ha gestito al meglio l’emergenza Coronavirus, con la curva dei contagi che è tornata a salire verticalmente. Infatti al tycoon non si contesta solamente un razzismo latente, ma anche la cattiva gestione del paese.

A testimoniare il cattivo operato di Donald Trump, ci stanno pensano i numeri dei bollettini medici. Infatti se nella giornata di ieri i nuovi casi erano ben 53mila, oggi i casi da Covid-19 sono saliti a 57milia in solamente 24 ore. Tra i positivi speciali, troviamo anche la fidanzata del figlio del 45esimo presidente americano. A riportare la notizia ci ha pensato il New York Times.

Coronavirus, Usa: aumentano i casi in Texas, cresce la preoccupazione

A riportare l’aggiornamento dei numeri del Covid-19, ci ha pensato ancora una volta la John Hopkins University. Infatti l’università americana ha riportato 57.683 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Negli Usa, così il totale delle infezioni è salito a 2,78 milioni, mentre i decessi sono saliti a 129.405.

La situazione più preoccupante, la fa registrare il Texas. Infatti nello stato della stella solitaria, per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi sono stati oltre 7mila. Una situazione che adesso fa paura anche al tycoon, che invita tutti ad indossare la mascherina. Nonostante l’invito, Trump ha deciso che non ci sarà una legge che obbligherà il popolo ad indossare una mascherina in pubblico.

Nei giorni scorsi il Texas non era stato l’unico stato a preoccupare. Infatti un incremento dei casi era stato registrato in Florida, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Montana, South Carolina e Tennessee. Fortunatamente in questi stati la curva dei contagi è rimasta stabile e non c’è stato un incremento dei casi.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24