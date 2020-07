La situazione negli Stati Uniti continua a preccupare. Il Coronavirus avanza in Texas e diverse contee fanno sapere di non avere più posti letto disponibili negli ospedali.

Due contee del Texas, Starr e Hidalgo, non hanno più posti letto disponibili negli ospedali del territorio. Questo si legge nell’allerta diramata quest’oggi dalle autorità ai cittadini della Rio Grande Valley. Una situazione quella texana che, come accade per diversi altri stati americani, continua a destare parecchia preoccupazione.

Il numero dei casi continua ad aumentare e i possibili festeggiamenti per il 4 luglio rischiano di innescare nuovi focolai. A questo si aggiunge anche la riluttanza di una crescente parte della popolazione nell’indossare mascherine ed altri dispositivi protettivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus Usa, altro record negativo: 57mila contagi in 24 ore

Coronavirus Texas, appello ai cittadini: “State in casa ed evitate assembramenti”

Eloy Vera, giudice della contea di Starr, ha dichiarato che sono 18 i decessi registrati collegati all’epidemia di Covid-19. Per altri due pazienti in gravi condizioni è stato necessario il trasferimento in aereo a San Antonio e Houston.

E’ proprio la mancanza di posti letto nelle strutture ospedaliere locali ad allarmare: “Gli ospedali locali hanno raggiunto la massima capacità – ha detto Vera annunciando un’allerta di livello 1 – invito tutti i residenti a limitare gli spostamenti non indispensabili, indossare le maschere, rispettare il distanziamento ed evitare gli assembramenti.”

A fargli eco anche Richard Cortez, della vicina contea di Hidalgo, che raccomandato inoltre di celebrare il 4 luglio in modo responsabile e di chiamare il 911 (l’equivalente americano del 112, ndr) solo in caso di assoluta necessità. A partire dalla metà di giugno il Texas sta registrando un trend crescente nella scoperta di nuovi casi, con oltre 8000 positivi solo nella giornata del 1° luglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Facebook e Instagram ricorderanno di indossare la maschera

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24