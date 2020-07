Coronavirus, Facebook e Instagram ricorderanno di indossare la maschera. I due social scendono in campo per aiutare gli Stati Uniti alla lotta contro la diffusione del Covid-19

La situazione del coronavirus negli Stati Uniti è ancora fuori controllo. Il numero di contagiati e di vittime quotidiane in molte regioni degli States non lasciano ben sperare e stanno costringendo le istituzioni a prendere decisioni più rigide. Molto è dovuto anche al mancato senso di responsabilità nel comportamento delle persone, spesso poco inclini all’uso delle mascherine e al distanziamento sociale. Proprio per questo anche i social network hanno deciso di scendere in campo per svolgere un importante ruolo sociale. Sensibilizzare l’uso dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale per ridurre le infezioni. Il gruppo di Zuckerberg ha previsto quindi degli avvisi sulle due piattaforme che ricorderanno alle persone di indossare le mascherine quando devono uscire.

Coronavirus, Facebook e Instagram ricorderanno di indossare la maschera

Coprire naso e bocca è di primaria importanza per prevenire la diffusione del virus ma molti oltre oceano sembrano non averlo ancora capito.

Facebook ha condiviso una nota sul proprio profilo ufficiale in cui sottolinea: “Con l’aumento delle infezioni di coronavirus negli USA, abbiamo predisposto un avviso per tutti i soggetti iscritti, in modo da ricordare l’uso delle mascherine e inoltrare suggerimenti di prevenzione per il Covid-19”.

Sullo stesso piano si è posto anche Twitter, con un messaggio sul proprio profilo ufficiale intriso di sarcasmo. L’azienda americana fa sapere che introdurrà il tanto richiesto tasto per l’edit dei Tweet, solo quando tutti indosseranno la mascherina. Numerosissimi i like raccolti (oltre 2,7 milioni) con 700mila condivisioni.

Il potere dei social questa volta è positivo.

You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

