Coronavirus, ottime notizie in Lombardia: cala sensibilmente l’Rt della Regione. Lo confermano l’Istituto Superiore di Sanità e Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano. Ecco quanto emerge dai nuovi dati.

Coronavirus, si abbassa l’indice Rt in Lombardia. Ad assicurarlo è direttamente l’Istituto Superiore di Sanità, che evidenzia una discesa dallo 1.01 della scorsa settimana all’attuale 0.89. Un’ottima notizia per un territorio che continua ad essere, purtroppo, l’epicentro dell’epidemia in Italia.

Coronavirus, cala l’Rt in Lombardia

Andamento confermato anche da Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano: “Il virus – riferisce – si sta trasmettendo ancora ma la situazione qui ora è meno critica, dato il trend discendente”. E ieri, per esempio, si sono registrati soltanto 115 nuovi positivi in più.

Ci sarebbe in più un altro dato che confermerebbe l’inerzia discendente, come evidenzia Demicheli: “Lo dimostra il fatto che molti dei nuovi casi positivi stiano emergendo in questi giorni attraverso i test sierologici e non i classici tamponi, il che dimostra che tanti pazienti non si sono infettato recentemente ma settimane fa, senza nemmeno saperlo e guarendo direttamente”.

I decessi, nel frattempo, ieri sono stati appena quattro: è in assoluto il numero più basso riguardante il territorio da inizio crisi ad oggi. Basti pensare che il totale delle vittime nella regione risponde alla cifra di 16.675, per un conto complessivo di 94.223 positivi e oltre 65 mila guariti.

