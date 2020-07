Coronavirus, dall’Inghilterra arriva una tecnologia capace in teoria di prevedere il pericolo virale. Ecco come funziona l’algoritmo che avrebbe dato già una prima dimostrazione positiva.

Prevedere la minaccia coronavirus ancor prima che questa si verifichi. E’ questo l’intento gruppo di ricercatori dell’Università di Harvard. E il team, in effetti, avrebbe già raggiunto tale intento elaborando un algoritmo che permetterebbe di anticipare i verdetti a proposito di picchi e focolai.

Coronavirus, arriva l’algoritmo che prevede il pericolo

Un primo modello è stato già sviluppato e al momento è stata pubblicato su un sito di Preprint. La tecnologia combina le analisi delle ricerche su Google, i post su Twitter, le ricerche effettuate dai medici sulla piattaforma specializzata UptoDate e infine anche con dati anonimi che giungerebbero dagli spostamenti. Quest’ultimi, in particolare, arriverebbero da un server centrale.

Da lì poi non seguirebbe un semplice mix e incrocio di queste informazioni, ma ognuna verrebbe anzi studiata nel dettaglio e poi classificata per importanza. Il tutto verrebbe poi rielaborato da un modello matematico che porterebbe la quantità matematica a una versione verosimile.

Una prima conferma sarebbe giunta a proposito di New York, dove l’impennata prevista alcune settimane prima è stata poi confermata. Mauricio Santillana, principale autore dell’innovazione, si è pronunciato così ai microfoni del New York Times: “Questo algoritmo può essere affiancato alla sorveglianza classica e fornisce previsione un preavviso di almeno una settimana”. Secondo il bot, Nebraska e New Hampshire sarebbero le prossime località dove è prevista una risalita di casi.

