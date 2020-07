Coronavirus, 200mila persone costrette in quarantena in Catalogna. Il governo ha bloccato 38 piccoli comuni per evitare ulteriori contagi

La Spagna, insieme all’Italia, è stata sicuramente il paese europeo più colpito dalla pandemia di coronavirus, sia a livello sanitario che economico. Quando l’ondata di contagi sembrava essere sotto controllo, un nuovo grande focolaio preoccupa lo stato iberico. E’ notizie delle ultime ore, infatti, la quarantena di massa obbligata dalla Catalogna ad oltre 200mila persone. La Generalitat catalana ha deciso di confinare a casa circa 209.000 cittadini di 38 piccoli comuni della provincia di Segrià. A partire dalle 12.00 di sabato 4 luglio, nessuno potrà uscire di casa se non per i soliti motivi di estrema urgenza.

Coronavirus, 200mila persone costrette in quarantena in Catalogna

Al momento attuale sono nove i focolai attivi in Catalogna, secondo quanto riportato dal quotidiano La Vanguardia. L’ingresso nella regione indipendente spagnola sarà consentito ai residenti fino alle ore 16. Da lì in poi si potrà circolare solo per motivi lavorativi e di emergenza sanitaria.

Considerando i dati della John Hopkins University, il totale dei casi nel mondo ha superato gli undici milioni, con 523.777 morti.

