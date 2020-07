Da un post pubblicato sui social scoppia il giallo sulle possibili nozze tra il campione della Juventus Gianluigi Buffon e la giornalista sportiva Ilaria D’Amico

È bastata una diretta su Instagram per far scoppiare un giallo intorno alle possibili nozze tra Gianluigi Buffon e la giornalista Ilaria D’Amico. Un amore che dura ormai da diversi anni coronato anche dalla nascita di Leopoldo Mattia nel 2016. Finora di anello al dito non se ne aveva traccia ma in una sua diretta Instagram il campione della Juventus ha infiammato i suoi fan lasciandosi scappare quella che sembrerebbe una rivelazione. “Per me sono fondamentali tre cose nella vita – ha dichiarato nella diretta Buffon – vivere bene con mia moglie e la mia famiglia, in sostanza i miei figli“. L’aver usato il termine moglie per riferirsi ad Ilaria D’Amico ha fatto quindi nascere l’ipotesi che un matrimonio ci sia già stato, magari in gran segreto, con una cerimonia sobria dettata dal Covid. Al momento non sono arrivate però né smentite né conferme ufficiali.

La straordinaria carriera di Gigi Buffon

Intanto con una vita privata che sembra andare a gonfie vele anche quella professionale di Buffon non smette di regalare forti emozioni alla bandiera bianconera. Il derby con il Torino ha regalato al portiere della Juventus la possibilità di battere l’ennesimo record del Campionato italiano. Difendendo la porta nell’affascinante sfida cittadina è riuscito infatti a superare il mito di Paolo Maldini per quanto riguarda il numero di presenze in Serie A. Buffon infatti, dal suo esordio in Parma-Milan del 19 novembre 1995 ha totalizzato la bellezza di 648 presenze nella massima serie italiana. Un record che è destinato certamente a crescere dato che il campione sarà legato alla “vecchia signora” ancora per un anno.

