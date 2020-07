Tragico incidente in Alabama, dove una sparatoria ha ucciso un bambino di 8 anni. L’incidente sarebbe avvenuto al Centro Commerciale “Riverchase Galleria”.

Continua ad essere acceso negli Usa il dibattito sulla libera circolazione delle armi. Infatti nella nazione in cui la libertà è un valore fondamentale, spesso accadono spiacevoli notizie di cronaca riguardanti sparatorie. A causa della circolazione senza freni di armi, gli Stati Uniti sono uno dei primi paesi per sparatorie, da quelle in strada fino ad arrivare a quelle nelle scuole, come il celebre caso della Columbine.

Nella giornata di ieri, in Alabama, una nuova sparatoria ha scosso il popolo americano. Infatti secondo i reporter a stelle e strisce, un uomo avrebbe aperto il fuoco nel centro commerciale Riverchase Galleria. I colpi esplosi dal facinoroso hanno provocato tre feriti ed hanno ucciso un bambino di appena 8 anni. Ma andiamo a ricostruire l’avvenimento, riportando anche le testimonianze della polizia giunta sul posto.

Alabama, sparatoria in un centro commerciale: la ricostruzione

Una nuova sparatoria ha sconvolto lo stato dell’Alabama. Il luogo dell’avvenimento è stato nuovamente il centro commerciale Riverchase Galleria, già colpito nel 2018. Infatti in quel caso fu un poliziotto ad uccidere un afroamericano, credendolo un rapinatore. Stavolta però la vittima è stato un bambino di appena 8 anni, che ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.

Come affermano le autorità dello stato dell’Alabama, non sono ancora note le ragioni della sparatoria, ma soprattutto non si sa nemmno se uno dei banditi è stato arrestato. Subito dopo il tragico avvenimento, il centro commerciale è stato evacuato, per permettere alla polizia di setacciarlo e verificare i filmati della telecamera di sorveglianza.

Una delle dipendenti del Centro Commerciale ha affermato che gli spari sembravano provenire da ogni direzione. Inoltre sempre la dipendente ha sottolineato di aver udito la bellezza di 6/7 colpi.

L.P.

