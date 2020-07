Continua l’evoluzione di WhatsApp, con un nuovo aggiornamento per i gruppi. Andiamo a vedere tutte le novità che presenterà l’applicazione.

Continua ad evolversi l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, che adesso è pronta per presentare un nuovo aggiornamento riguardante i gruppi. Durante questi mesi l’app gestita dal gruppo Facebook ha sorpreso tutti gli utenti, con numerose novità.

Infatti dapprima sono state introdotte le videochiamate a 50 utenti, attraverso l’estensione messanger. Poi si è passato dagli sticker normali a quelli animati, fino ad arrivare al trasferimento dati da un dispositivo all’altro.

Adesso l’applicazione di messaggistica è pronta a facilitare l’entrata nei gruppi di amici. Andiamo quindi a vedere tutte le novità presentate dall’app di Facebook Inc.

WhatsApp, arriva un nuovo aggiornamento: codice QR per l’ingresso ai gruppi

Come detto WhatsApp continua ad aggiornarsi, stavolta con l’introduzione dei codici QR per l’ingresso ai gruppi. Una novità implementata per velocizzare l’ingresso nei gruppi d’amici. I codici saranno gli stessi utilizzati per fare il proprio ingresso alla versione web di WhatsApp.

Il funzionamento sarà lo stesso, con il codice che sarà inviato all’utente che vuole entrare in un gruppo. Successivamente, l’utente scansionerà il codice attraverso la fotocamera ed il gioco è fatto. Per utilizzare il nuovo codice sarà necessario scaricare la nuova beta dell’applicazione, ossia l’aggiornamento numero 2.20.195.1. Per chi non ha avuto ancora il piacere di testare le versioni beta di WhatsApp, basterà scaricare WhatsApp Beta direttamente dal Play Store.

Non bisognerà confondere il codice con i QR Code che sono stati implementati da poco su WhatsApp. Infatti i QR Code sono stati implementati per far aggiungere più velocemente all’utente un contatto in rubrica. La novità, come detto è già disponibile su WhatsApp Beta, disponibile gratuitamente sullo store digitale.

