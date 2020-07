Usa, il video è diventato virale sul web e l’arcano è stato finalmente svelato: l’esperto ha confermato che non si tratta di un’aquila che cattura uno squalo, ma di altre due specie.

Da qualche tempo, gira sul web un video che, col passare del tempo è diventato virale. Ripreso negli Usa, precisamente nell’area Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, il video ha per protagonisti due animali: una preda e un predatore. Come riporta Skytg24, il video, ripreso da una ragazza dal suo appartamento dove si trova in vacanza, ha letteralmente ingannato tutti. Infatti, a un primo sguardo, sembrerebbe proprio che si tratta di una grande aquila che ha catturato uno squalo bianco.

Questo, almeno, è quanto tutti i presenti sulla spiaggia e gli utenti del web hanno creduto, fino all’arrivo delle dichiarazioni di Ed Piotrowski, esperto meteorologo, che ha svelato l’arcano su Facebook.

Usa: svelato l’arcano dell’aquila che cattura lo squalo – VIDEO

Come ha spiegato Ed Piotrowski, le cui parole sono state riportate da Skytg24, si tratta in realtà di un falco pescatore, di dimensioni enormi, che ha catturato un altrettanto grande sgombro. Le dimensioni dei due animali hanno tratto in inganno tutti quanti, tanto da pensare che la preda in questione fosse un enorme squalo bianco.

A parlare dell’evento è stata anche la ragazza che ha ripreso il video. Ashley White, in quell’occasione, ha dichiarato di trovarsi al diciassettesimo piano del palazzo dove si trovava in vacanza. Mentre stava ascoltando la musica in cuffia, sua madre l’ha sollecitata ad affacciarsi alla finestra per vedere i due animali. Con estrema prontezza, la ragazza ha attivato la videocamera e ha ripreso il tutto. Il suo video è poi stato pubblicato ed è diventato virale sul web.

Come riporta Skytg24, dopo questa vicenda, gli esperti hanno tenuto a precisare che il falco pescatore e lo sgombro sono due animali “assolutamente comuni” in quella zona.

Di seguito, è possibile vedere le immagini riprese, grazie al video pubblicato su Youtube dal canale “Dagatagiovanni”.

