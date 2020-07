Il tribunale di Istanbul, in Turchia, ha condannato in primo grado con l’accusa di terrorismo quattro attivisti di Amnesty International tra cui l’ex presidente e l’ex direttore

Il tribunale di Istanbul, in Turchia, ha deciso di condannare in primo grado quattro attivisti di Amnesty International con l’accusa di terrorismo. Tra questi ci sono anche l’ex presidente Taner Kilic, la cui pena sarebbe di 6 anni e 3 mesi, e l’ex direttore Idili Eser che dovrebbe scontare due anni ed un mese in carcere. La differenza di pena sta nelle sottili differenze in merito all’imputazione. Il primo infatti è accusato di adesione ad un’organizzazione terroristica, mentre il secondo di sostegno all’organizzazione. Altri 7 imputati invece sono stati assolti.

Taner Kilic, in Amnesty con diverse cariche dal 2002, si è sempre distinto per l’impegno in favore dei diritti umani. In Italia è noto per aver seguito il caso di Gabriele Delgrande che nell’aprile scorso è stato fermato al confine con la Siria ed è stato rimpatriato dopo 14 giorni.

LEGGI ANCHE—> Singapore, dopo il Covid arriva la Dengue: peggior focolaio della storia

Amnesty International-Marocco, è scontro aperto

Problemi anche tra Marocco ed Amnesty International che si scontrano sul caso del giornalista marocchino che sarebbe stato al centro di un’operazione di spionaggio. Le autorità del paese avevano chiesto all’associazione di mostrare le prove del rapporto del 22 giugno nel quale si denunciavano attacchi al cellulare del giornalista con l’uso di un particolare malware di origine israeliana.

Dopo 5 giorni, il governo marocchino non ha ricevuto risposta e si è dichiarato parte lesa. “Il Marocco è finito in una campagna diffamatoria”, accusano. Intanto il giornalista è sotto processo per presunti rapporti con un ufficiale di collegamento di un paese straniero di cui il Marocco, però, si rifiuta di rivelare dettagli.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, attore di Broadway ancora positivo dopo 3 mesi: i sintomi