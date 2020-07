Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 2.9: tutti i dettagli di quanto accaduto proprio in questi istanti nella nostra penisola.

Trema ancora la terra in Italia. Alle ore 18:14 – secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 a Sant’Angelo dei Lombardi, Avellino. La profondità stimata è di 12 chilometri, mentre non si registrano per il momento danni a persone o cose.