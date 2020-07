Una tempesta di fulmini si è abbattuta sul cielo delle città di Genova e Milano nella tarda serata di ieri creando luci spettacolari

Il meteo aveva annunciato delle perturbazioni al centro Nord e, come previsto, si sono verificate stanotte. In primis, ad essere colpite, sono state le città di Genova e Milano dove il cielo ha dato vita ad uno spettacolo sensazione di luci e colori.

Tempesta di fulmini su Genova e Milano, spettacolo bello ma pericoloso

Diversi sono stati i video sul web delle persone che si sono fermate ad ammirare lo spettacolo. Bello sicuramente, ma non si può dire di certo che non sia pericoloso. In India, infatti, negli scorsi giorni un fenomeno simile ma più intenso ha causato la morte di quasi 100 persone.