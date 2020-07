Saponette di latte materno, è questo quello che una mamma con una famiglia molto esigente ha creato per rispondere alle necessità dei propri cari.

Il latte materno è senza dubbio una delle cose più interessanti e pazzesche del corpo umano femminile. E’ senza dubbio un meccanismo biologico particolare, che dopo millenni continua a stupire e a farci riflettere sulla natura, sulla vita, su noi stessi. Una mamma, durante uno di questi momenti di riflessione, ha capito che del suo latte materno poteva farne un nuovo prodotto. E’ la storia di Ashley White, 31enne inglese madre di due bambine. La donna ha fatto delle ricerche online e ha scoperto che il latte materno è un ottimo nutriente per la pelle, data l’alta carica nutritiva che possiede. Una vera e propria panacea per tutti i mali della pelle e pertanto ha pensato di usarlo.

La figlia più piccola, di nome Mia, soffre di diversi eczema sulla pelle. Per questo la mamma ha pensato di usare il suo latte non solo per nutrirla, ma anche per lavarla. Semplicemente mettendo il latte in freezer in alcuni stampini, insieme alla glicerina e a degli oli essenziali, la ragazza inglese ha creato un sapone fatto in casa unico. E, secondo quanto dice, sta funzionando alla grande. Anche la bambina di 10 anni sta usando il latte per lavarsi, mentre lei e il marito, si legge sul The Sun, per ora usano le saponette solo per le mani. La mamma ha anche riportato di aver ricevuto diverse offerte online per acquistare il prodotto. La donna, ha detto, per ora ci sta riflettendo.

