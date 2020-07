Chiude a Roma un centro estivo, dopo la positività al Covid di una bimba di 5 anni. Positivo anche il fratello di 14 anni, ipotesi cena irresponsabile.

Scoppia il caso coronavirus in un centro estivo a Roma. Infatti nelle ultime ore, una bimba di 5 anni sarebbe stata trovata positiva al Covid-19. Così il centro per bambini, precedentemente una scuola di danza, è stato immediatamente chiuso per evitare un ulteriore focolaio. Dopo il caso, decine di bambini sono stati chiamati per il test sierologico insieme ai loro genitori.

I casi di covid scaturiti dal centro sarebbero due, infatti oltre alla bambina, è stato trovato positivo anche il fratello di 14 anni. I due sarebbero stati ricoverati all’ospedale Bambin Gesù con la febbre alta. Adesso sono tornati in isolamento nella propria abitazione. Secondo alcune indiscrezioni, a scaturire tutto ciò ci sarebbe stata una cena scolasitca irresponsabile, con almeno 30 persone. Secondo un comunicato della Regione Lazio, a scaturire il caso c’è stato anche un comportamento irresponsabile dei genitori.

Caso Coronavirus nel centro estivo: allarme alla periferia est della Capitale

Secondo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il piccolo focolaio è scoppiato a Roma Est, nella Borgata Finocchio. Ad annunciare la positività dei due bambini, ci hanno pensato i medici del Bambino Gesù. Fortunatamente, nessuno dei due fratelli è in pericolo di vita e sono entrambi a casa in buone condizione,

La bimba, da pochi giorni, aveva preso parte al centro estivo New Professional Dance. A far parte del centro estivo, una decina di bambini in età pre-scolastica. Mentre per il ragazzo di 14 anni, la possibile causa di contagio è una cena scolastica di fine anno, con circa 30 partecipanti. La cena si sarebbe svolta in un noto ristorante della Borgata Finocchio.

Dopo i due casi di contagio, sia il Centro Estivo che il ristoranti sono stati chiusi per la sanificazione dei locali. Così bisogna continuare a far attenzione, perchè il Covid non è stato ancora sconfitta. Diminuiscono i casi ed il virus sta perdendo la sua aggressività, ma nonostante ciò la battaglia non sarà vinta fino alla scoperta di un vaccino efficace.

