Per la serie ricette dolci, la torta mimosa: un classico della pasticceria che non può mancare nelle nostre tavole. La sua preparazione è molto semplice.

La torta mimosa è uno di quei dolci che non può assolutamente mancare nelle tavole. Il suo nome deriva proprio dalle sue caratteristiche estetiche, che ricordano molto il fiore primaverile. Vediamo insieme tutti i passaggi per preparare una deliziosissima torta mimosa.

Torta mimosa: gli ingredienti

Zucchero: 250 g

Fecola di patate: 120 g

Farina 00: 140 g

Baccelli di vaniglia: 3

Uova: 8

Sale fino

Tuorli: 5 (per la crema)

Latte intero: 500 ml

Amido di mais: 55 g

Zucchero: 175 g (per la crema)

Panna fresca liquida: 125 ml più 100 ml

Zucchero a velo: 10 g

Aqua: 130 g

Grand Marnier: 70 g

Ricette dolci: la preparazione della torta mimosa

Iniziamo questa ricetta preparando il pan di spagna doppio. Prendiamo due stampi da 20 cm e preriscaldiamo il forno a 160 gradi, modalità statica. Rompiamo le uova e montiamole. Uniamo intanto i semi estratti da due baccelli di vaniglia e un pizzico di sale. Aggiungiamo anche lo zucchero. Montiamo per altri 15 minuti. Uniamo ora, setacciandole, la farina e la fecola. Mescoliamo il tutto con una spatola e poniamo nei due stampi, precedentemente imburrati. Cuociamoli per circa 50 minuti in forno.

Siamo pronti per preparare la crema: versiamo in un tegame il latte, la prima parte (125 ml) di panna e il baccello di vaniglia, precedentemente svuotato dei suoi semi (i semi mettiamoli da parte). Portiamo il tutto quasi a bollore. Intanto, in una ciotola, sbattiamo i tuorli con lo zucchero e i semi di vaniglia. Eliminiamo il baccello dal latte caldo. Uniamo ora il latte con i tuorli e mescoliamo con una frusta. Una volta pronta, lasciamola freddare, coprendola con pellicola a contatto. Versiamo ora la panna fresca in una ciotola e montiamola con lo zucchero a velo. Montiamo e, quando la crema si sarà freddata, aggiungiamoci la panna montata. Mescoliamo per bene e copriamola di nuovo con pellicola a contatto, lasciandola in frigorifero per 30 minuti.

Prepariamo la bagna: mettiamo in un pentolino acqua, liquore e zucchero. Scaldiamo finché non diventerà uno sciroppo. Lasciamolo raffreddare.

Composizione del dolce

Siamo pronti per comporre il dolce. Riprendiamo i due dischi cotti in forno e togliamoci la parte piu scura della crosticina, facendoci aiutare da un coltello. Prendiamo ora uno dei due dischi e ricaviamo da questo, tagliando orizzontalmente, tre dischi. Versiamo sul primo disco la bagna e poi stendiamoci la crema. Mettiamo sopra il secondo disco e ripetiamo l’operazione. Mettiamo sopra l’ultimo disco e ripetiamo. Prendiamo ora il secondo pan di spagna e tagliamolo a cubetti piccoli. Con un cucchiaio spargiamo tutta la torta con i cubetti di pan di spagna, coprendola completamente. A questo punto, versiamoci sopra lo zucchero a velo e potremo gustarci la nostra torta mimosa.

