Multa per 703km/h, un autovelox impazzito ha creato una sanzione ad un’automobilista che ha raccontato la sua storia senza precedenti.

Una multa da diverse centinaia di dollari quella che una donna si è vista recapitare a casa nelle scorse ore. Immediatamente, inevitabilmente, la paura e le riflessioni che sono spontanee in questo momento. Dove l’avrò presa, a quanto stavo andando, possibile che non abbia visto un autovelox? Insomma, dei dubbi che possono essere risposti soltanto aprendo la lettera. Una volta fatto, però, la sorpresa è stata enorme. La velocità alla quale la donna è stata ritenuta colpevole di viaggiare, infatti, è a dir poco alta. Talmente alta da risultare assolutamente impossibile e pertanto ha ricevuto una multa che assolutamente non ha senso avere. Ci deve essere stato senza dubbio un problema all’autovelox che l’ha incastrata a fare, di fatto, qualcosa di impossibile per i limiti della fisica.

Multa per 703km/h, autovelox difettoso crea verbale pazzesco

Secondo la multa che il comando dei vigili di Casenuove ha recapitato a casa di una donna, ci sarebbero ben 900 euro da pagare. Una cifra altissima, ma abbastanza abbordabile se si pensa alla velocità alla quale pare stesse viaggiando. Secondo le autorità, infatti, la sua autovettura ha passato l’autovelox alla straordinaria velocità di 703km/h. La velocità di un potente jet, sicuramente non di una monovolume. Immediatamente la donna ha segnalato la cosa all’agenzia per la difesa dei consumatori. Le è stato consigliato di pagare il tutto e soltanto dopo di fare causa. La polizia, infatti, prima di approvare qualsiasi multa deve prima assicurarsi che non ci siano errori, riporta Il Messaggero. Questa volta non l’hanno fatto, e quindi rischiano una sonora batosta in tribunale.

