Continuano a cambiare le condizioni meteo, con l’arrivo di temporali anche al Centro. Un breve break temporalesco si abbatterà sulla penisola.

Primi segnali di cedimento per l’alta pressione. Infatti, secondo le previsioni meteo, nuovi temporali sono pronti a colpire la penisola, regalandoci un venerdì da dimenticare sotto il punto di vista meteorologico. Per qualche giorno, l’anticiclone ci ha assicurato il circolare di un flusso d’aria calda che ha portato il termometro a valori sopra la media. Oggi, lo stesso anticiclone africano, potrebbe fare un passo indietro grazie all’arrivo di forti precipitazioni che già nella giornata di ieri avevano colpito il Nord.

A peggiorare la situazione atmosferica, sarà l’ingresso di un flusso di aria fredda che farà uno sgambetto all’estate, con temperature pronte a precipitare di circa 10°C, specialmente sulle regioni settentrionali. Le zone più colpite dal maltempo saranno: la Pianura Padana lombarda, la parte settentrionale dell’Emilia Romagna ed il Veneto meridionale. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa succederà durante la giornata odierna.

Meteo, tornano i temporali: Nord e Centro investiti dal flusso di aria fredda

Così dopo quasi due settimane di clima estivo, torna a far paura il maltempo. Infatti le precipitazioni hanno dapprima bussato alle porte delle regioni meridionali e poi, adesso, sono pronte ad arrivare sulle regioni centrali. In queste zone caleranno anche le temperature, andiamo quindi a vedere nel dettaglio la situazione dei tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un marcato peggioramento delle condizioni meteo. Infatti i temporali si intensificheranno soprattutto su Veneto e Friuli Venezia Giulia, assicurando una giornata all’insegna dell’instabilità. Ovviamente queste condizioni meteo instabili faranno diminuire le temperature, con massime che andranno dai 25 ai 29 gradi.

Mentre invece peggiorano le condizioni meteorologiche sulle regioni del Centro Italia. Infatti qui, scenderanno dal nord i primi temporali e l’instabilità aumenterà nel corso della giornata, specialmente tra il pomeriggio e la sera. Le piogge caratterizzeranno questo venerdì, specialmente in Emilia Romagna. Anche qui le temperature saranno in lieve calo, con massime che oscilleranno dai 31 ai 34 gradi.

Infine giungiamo al Sud Italia, dove le precipitazioni ed il flusso di bassa pressione ancora devono arrivare. Qui infatti si manterranno le condizioni della giornata di ieri, con un sole che illuminerà il meridione durante tutta la giornata. Un pò più variabile in Puglia, ma non sono previsti fenomeni. Temperature stabili per l’Italia Meridionale, con massime che andranno dai 31 ai 36 gradi.

L.P.

