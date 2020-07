Nel suo nuovo video Achille Lauro, insieme a Claudio Santamaria e Francesca Barra, ha deciso di dedicare un omaggio a Pulp Fiction

Il video del singolo Bam Bam Twist di Achille Lauro ha come protagonisti l’attore Claudio Santamaria e sua moglie, la giornalista Francesca Barra mentre ballano con lo stile Pulp Fiction. L’iconica scena in cui John Travolta e Uma Thurman si scatenavano nel twist del film di Tarantino è entrata certamente nell’immaginario collettivo. Basta dire che la scena ricreata dal cantante romano per individuarne immediatamente l’ambientazione. Mentre Lauro impersona nel video il frontman di una banda queer, Santamaria e Barra si lanciano nel ballo di Bam Bam Twist rigorosamente scalzi e con le unghie laccate di nero. Una coreografia ricca di sensualità, con un’atmosfera tesa in chiaro stile pulp. “Lei che balla è la donna del boss – dice Lauro nel suo ultimo lavoro- e con quei bravi ragazzi è delirio“.

Bam Bam Twist, l’ultimo successo di Achille Lauro

L’ultimo singolo di Achille Lauro, Bam Bam Twist è diventato immediatamente tra i brani più trasmessi dalle radio entrando in pochissimo tempo nella top ten. Con questo nuovo lavoro Lauro torna ad esplorare diversi generi musicali rivisitandoli però chiaramente secondo il suo stile. Per Bam Bam Twist l’ispirazione è nata dalle immagini più iconiche del cinema che lo hanno accompagnato durante tutta la sua vita. Ne è dimostrazione innanzitutto il testo della canzone che sembra richiamare proprio le atmosfere immaginate da Tarantino. Inoltre, come chiaro riferimento e omaggio alla pellicola del 1994, nel video Claudio Santamaria e Francessa Barra si lasciano prendere dal ritmo della canzone di Achille Lauro. Scalzi e sensuali così come lo erano stati John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction accompagnati però dal ritmo di Chuck Berry.

