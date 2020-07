Francia: il governo guidato dal premier Edouard Philippe ha presentato le dimissioni. La decisione, riportata dall’Eliseo, ha effetto immediato.

Francia: come riporta l’agenzia di informazione Agi, il premier Edouard Philippe ha presentato le dimissioni, con effetto immediato. Ad annunciare la notizia, da quanto si apprende, è l’Eliseo.

Il presidente Emmanuel Macron si è già messo al lavoro per formare una nuova squadra di governo. In base a quanto leggiamo dalla fonte, la nuova squadra potrebbe essere pronta già a partire dal prossimo 8 luglio, ovvero quando è previsto il prossimo Consiglio dei Ministri.

Francia: Macron accetta le dimissioni del governo

Il premier, che ha appena presentato le sue dimissioni, era stato nominato, all’età di 49 anni, nel maggio 2017. Da quanto si apprende, Philippe non ha motivato la decisione presa. Come riporta Il Post, è possibile che la scelta del premier possa rientrare in un piano dello stesso Macron, per un “rimpasto di governo”, che possa coinvolgere anche il partito che ha vinto le elezioni comunali.

Infatti, la scelta del governo, è stata presa dopo il secondo turno delle elezioni municipali francesi, le quali hanno visto vincere il partito ecologista dei Verdi, Europe Ecologie-Les Verts.

Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulla nuova squadra su cui sta lavorando il presidente Macron, squadra che, come preannunciato, dovrebbe essere pronta già dal prossimo mercoledì.

