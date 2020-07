Wanda Nara non smette di stupire i suoi migliaia di fan pubblicando sui social in cui mostra, pronta per l’estate, tutta la sua esplosiva bellezza

Wanda Nara, dimostra di essere sempre di più una delle regine di Instagram. La manager argentina ha infatti pubblicato una foto che, nel giro di qualche ora, ha raggiunto diverse migliaia di cuoricini a cui si aggiungono commenti estasiati. La signora Icardi, si mostra in tutta la sua prorompente bellezza mentre sembra cercare un po’ di refrigerio alla calura estiva concedendosi una sensuale doccia. Il bikini colorato a stento sembra riuscire a contenere la generosità delle forme mentre Wanda fissa, sicura del suo fascino, l’obiettivo. Lo scatto hot è accompagnato da una didascalia che ben esprime il desiderio di Mrs Icardi: “Verano ven a mi“, estate vieni da me.

Wanda Nara e la nuova destinazione da sogno

Intanto il futuro di Wanda Nara sta per avviarsi verso una nuova svolta. Insieme al marito Mauro Icardi è infatti volata verso una nuova meta lasciandosi alle spalle Milano. L’ex interista è approdato infatti al PSG portando chiaramente con sé nell’incantevole Parigi tutta la sua famiglia. Una nuova sfida quindi per la coppia che con un volo privato ha raggiunto qualche giorno fa la capitale francese per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera e dal lusso parigino. Icardi passando al Paris Saint Germain guadagnerà all’incirca un milione d’euro al mese per un contratto della durata di quattro anni. Un bel colpo per Wanda Nara che, bisogna ricordare, oltre ad essere la moglie è anche la manager dell’attaccante argentino.

