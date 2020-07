Diletta Leotta torna a far sognare i milioni di followers: con la sua ultima foto pubblicata direttamente da Radio 105, la presentatrice incanta i fan.

“Una bella tazza di caffè e si riparte!”: queste sono le parole che accompagnano l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram dalla bellissima presentatrice Diletta Leotta. Questa volta, però, è il vestitino a metterne in risalto le forme.

Il post, pubblicato pochi minuti fa, ha raggiunto in pochissimo tempo migliaia di likes e numerosissimi commenti. La bellissima conduttrice siciliana non ha perso occasione per far gioire i suoi fan.

Diletta Leotta fa gioire i fan con il suo ultimo post – FOTO

La bellissima conduttrice, dal 2017, ha iniziato la sua collaborazione con Radio 105 e 105 Take Away, il programma che conduce dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:00.

Il suo ultimo post su Instagram, infatti, è stato pubblicato proprio all’interno degli studi di Radio 105. Anche la tazza tenuta in mano dalla conduttrice, porta lo stesso marchio della Radio.

Visualizza questo post su Instagram Una bella tazza di caffè e si riparte! 💪🏼☕️🎧 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Lug 2020 alle ore 1:16 PDT

