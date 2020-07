Covid-19, il consiglio che arriva da New York: “Fate sesso da soli”. Viste le regole severe di distanziamento sociale ancora esistenti, tanto vale organizzarsi con il “fai da te”, per non correre rischi

Il coronavirus continua a mietere vittime negli Stati Uniti e i contagi continuano ad essere molto alti. Una situazione sicuramente migliore rispetto ad un paio di mesi fa, ma ancora troppo allarmante per abbassare la guardia. Ecco allora che la città di New York, da molti considerata il centro del mondo, pubblicizza attraverso il suo sito di riferimento un consiglio per tutti i cittadini. Non qualcosa inerente il classico distanziamento sociale o il normale uso delle mascherine, ma suggerimenti sul sesso.

Su una pagina online del sito di New York City si può leggere: “Tu sei il tuo partner sessuale più sicuro. La masturbazione non diffonderà il coronavirus. Fai attenzione a lavarti sempre le mani e a disinfettare i sex toy con acqua e sapone. Così non correrai nessun rischio”.

Covid-19, il consiglio che arriva da New York: “Fate sesso da soli”

Un avviso ai naviganti che arriva direttamente da una fonte istituzionale. Sappiamo benissimo che in America, specie in alcune città, non esistono tabù. Tanto vale essere chiari con gli abitanti e spiegare quale sia l’opzione migliore anche per il sesso.

Il documento, postato pochi giorni fa, sconsiglia di avere rapporti con più persone (essere in 3 o 4 sarebbe come un assembramento). Al massimo mantenere il rapporto di coppia, con il proprio partner stabile. In più si legge: “Meglio limitare le dimensioni della vostra lista degli ospiti e optare per luoghi aperti e ventilati”. Si consiglia di “indossare una mascherina, limitando al minimo i baci e toccando il volto altrui solo dopo aver pulito bene le mani”.

Oppure per essere sicuri e stare tranquilli, dedicarsi al “fai da te”, comodamente a casa propria.

