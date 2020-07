Bere un bicchiere al mattino di acqua e limone può regalare diversi benefici all’organismo e aiutare a perdere qualche chilo di troppo

La sana abitudine di bere un bicchiere d’acqua e limone al mattino sta trovando sempre più sostenitori grazie ai diversi benefici che ne possono derivare. Un piccolo segreto di salute e bellezza seguito anche dalle star d’oltreoceano come Claudia Schiffer e Jennifer Aniston. Merito probabilmente della capacità di essere un valido alleato per perdere peso nel contesto di una sana e corretta alimentazione. Bevendo infatti un bicchiere di acqua e limone è possibile depurarsi dalle tossine in eccesso e favorire la digestione. L’ideale sarebbe assumere la bevanda al mattino appena svegli. I benefici che si otterranno saranno nel tempo diversi grazie alla capacità reidratare l’organismo dopo il sonno e di facilitare effetti depurativi e di diuresi. Affinché l’acqua e il limone possano facilitare la digestione è bene ricordare di consumare la bevanda quando è tiepida.

I benefici di un bicchiere di acqua e limone

L’abitudine di bere un bicchiere di acqua e limone è perfetta per qualsiasi stagione dell’anno. Il limone contiene un elevata di quantità di vitamina C, questo vuol dire che far entrare nella propria quotidianità l’uso di berne un bicchiere permette di stimolare proprio quel sistema immunitario che tanto ci servirà durante tutto l’inverno. D’estate invece tale bevanda è perfetta per darci una carica d’energia. I limoni infatti contengono ioni caricati negativamente motivo per cui, nel momento in cui raggiunge il tratto intestinale, fornisce maggiore energia all’organismo. I benefici legati all’assunzione dell’acqua e limone non si allargano inoltre, grazie alle qualità antiossidanti presenti nel frutto, anche alla lotta che molti ingaggiano contro le rughe. In più la vitamina C facilita l’assorbimento nell’organismo del ferro.

