Belen Rodriguez ha appena pubblicato delle immagini del suo lato B che stanno facendo bloccare milioni di utenti sul suo profilo ufficiale.

Belen Rodriguez ha pubblicato delle fotografie sul proprio profilo ufficiale che stanno facendo fermare e guardare i suoi tanti fan. La modella e conduttrice televisiva natia dell’Argentina ha da pochi minuti pubblicato delle fotografue sul suo account Instagram ufficiale. Come si vede dalle immagini, la ragazza è in una località balneare, al mare, per distrarsi dopo tante voci cattive sul suo conto.

Difficile capire dove sia esattamente Belen, ciò che si vede però è la sua incontenibile e tracotante bellezza, che come al solito ruba la scena ad ogni riflessione ed opinione. La bruna prima si mostra mentre, statuaria, prende il sole con un costume striminzito. Poi balla, mettendo in mostra la sua figura da sogno.

La 35enne arrivata in Italia dalla lontana Argentina è senza ombra di dubbio una delle più adorate ragazze che ci sono nel Paese. Il suo enorme successo è dettato dalla sua semplicità e dalla sua naturalità, oltre che dalla sua bellezza spropositata. Ora torna a ricordarci come sia possibile che tanti uomini e non solo la vedano come una delle più belle del Paese. Con queste immagini direttamente dal mare, ogni centimetro quadrato della Rodriguez sono messe a disposizione del fuoco della fotocamera, per poi essere pubblicata sui social.

Il tutto per il piacere dei tantissimi followers che seguono la matura argentina sul suo account ufficiale di Instagram, che al momento conta ben 9.5 miloni di followers. Di seguito le due foto che stanno facendo infiammare i social network: una mentre balla su una barca, una mentre prende il sole distesa su di essa.

