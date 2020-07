In Vietnam il primo, e finora unico, hotel al mondo interamente placcato in oro per soddisfare il desiderio di una vacanza stile Paperone

Il Vietnam apre una nuova frontiera per le vacanze all’insegna del lusso con il suo Dolce Hanoi Golden Lake, un hotel completamente placcato in oro 24 carati. Il prezioso metallo ricopre l’intera facciata della struttura, l’oro è presente anche all’interno con preziosi oggetti sparsi nei ben 25 piani dell’hotel. Ad accogliere i fortunati ospiti del Dolce Hanoi Golden Lake ci saranno vasche da bagno ricoperte rigorosamente in oro, ascensori dall’opportuna forma di lingotto e perfino dei servizi di tazze chiaramente dorate. Come se tanto lusso non bastasse si devono aggiungere alla lista lampadari di finissimo cristallo, stanze di marmo e oggetti di costoso design.

L’hotel ricoperto di oro

Per la costruzione dell’originale hotel che si trova ad Hanoi, la capitale del Vietnam, non si è veramente badato a spese. Con lo scopo di rendere indimenticabile ed esclusiva l’esperienza dei propri ospiti, oltre all’enorme presenza di oro, i costruttori hanno fatto ricorso ai materiali più pregiati che il mercato potesse offrire. I Paperoni che soggiorneranno al Dolce Hanoi Golden Lake godranno della presenza di chef stellati e di una ristorazione gourmet il tutto per un costo che potrebbe addirittura sembrare contenuto. Il prezzo di una camera si aggira infatti intorno ai 250 dollari a notte. Non troppo quindi se si pensa al tipo di lusso nel quale l’hotel avvolge i suoi ospiti. Unica raccomandazione è quella di desistere dal tentativo di portare a casa un “souvenir” dell’albergo, anche un oggetto molto piccolo potrebbe infatti valere un capitale.

